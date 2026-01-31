JA農協や農林水産省が「悪者」に仕立て上げられ、驚くほどたたかれている。これはどうしてなのか。現役農家のSITO.さんは「農業政策について、あまりにも誤解されている部分が大きい。農産物の安定した供給と価格の維持のためにも、ぜひ仕組みを知っておいてほしい」という――。写真＝時事通信フォトJAビル（東京都千代田区、2025年5月13日撮影） - 写真＝時事通信フォト■主食である米の価格高騰への不満が爆発一昨年から、農林