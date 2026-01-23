ポイント機構は、代表取締役である竹内 祐樹氏が発明した2件の特許技術を基盤とした「複数統合特許権としての統合安全システム」の構想と活用方針を発表しました。「バイタルセキュリティ特許」と「音全般（緊急通報）特許」を組み合わせ、危険な操作を「止める」、危険を「知らせる」、その根拠を「残す」という3つの機能を一体化。強要や脅迫、事故、災害といった多様なリスクに対し、被害を最小限に抑える次世代の安全基盤構築