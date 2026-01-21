全日本Vの田口真彩、NewJeansのハニ似と話題2026年、韓国で突然人気が急上昇している日本のバドミントン選手がいる。20歳の田口真彩（ACT SAIKYO）だ。韓国アイドルに似ているとの声がきっかけで、メディアがルックスと実力に注目。「まるでアイドルのセンター」との声が上がっている。田口は2023年の世界ジュニア選手権、女子ダブルスで金メダルの実力派。2024年からは、五輪銅メダリストの渡辺勇大とのペアで活動している。