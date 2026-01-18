就職活動において、度々物議を醸す「顔採用」。ルッキズム（外見至上主義）への批判が高まる現代において、今なお外見を合否の基準に据える企業はある。採用担当者からすれば、実際に「顔採用」した社員が入社後に優秀な成果をあげているなどの実体験がある。「ABEMA Prime」では、企業の元採用担当者や専門家の知見から、その是非を検討した。【映像】上司から“顔採用”と言われたみかなさん（20代）■「成績が跳ね返ってくる