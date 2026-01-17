詐欺事件の被害者になるのは、法律に疎い人ばかりではない。週5日、東京地裁に通う阿曽山大噴火さんによる『バカ裁判傍聴記』（Hanada新書）より、弁護士45人が騙された詐欺事件の裁判を紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／Atstock Productions※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Atstock Productions■なぜ法律のスペシャリストはコロッと騙されたのか弁護士にどんなイメージを持ってますか？正義感が強くて真面目