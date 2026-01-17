by Rickard Zerpeオーストラリアのグレートバリアリーフに生息するハゼの一種であるカスリハゼ(Amblyeleotris steinitzi)とテッポウエビの一種(Alpheus spp.)は共生関係を築いており、エビが巣穴を掘って維持管理を担当し、ハゼが外敵を見張る番人として機能することが知られています。モナシュ大学などの研究チームが発表した研究によると、海上を走るボートの騒音が、ハゼやエビの共生行動に変化を与えていることが明らかになり