身近な人が“意外な行動”をとるときは、隠しごとや知られたくないことが背景にあることも。「実は私、それをリアルに体験してしまって……。内容も内容だったので、いまだに困惑しています」と話してくれたのは、20代の女性・杉原伊織さん（仮名）。◆「誠実さが魅力の彼」と同棲することに付き合って一年になる彼氏・信秀さん（仮名・20代）は、いつも伊織さんの話に耳を傾け、何を相談しても解決方法をいっしょに考えてくれ