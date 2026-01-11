私はホノカ。結婚してから地元に戻ってきて、今は実家の近くに住んでいます。久しぶりに高校時代の友人チヒロから連絡があり、3か月後に会う約束をしました。飛行機の距離に住んでいる彼女が、同窓会で帰省するついでに会ってくれると言ってくれたので、とても嬉しかったです。しかし約束した日が近づいても連絡がなく、不安になってきた私。自分から連絡するのは催促しているようで気が引けて、結局連絡しないままママ友から誘わ