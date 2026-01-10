毎年楽しみにしている人も多い、PLAZAのバレンタインシーズンが今年も到来！2026年は「CHOCOLATE STACKS OF DELIGHT」をテーマに、世界中からセレクトされた個性豊かなチョコレートが全国のPLAZAに並びます。見た目も味も心をつかむラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。ときめきが重なり合う、特別なバレンタインが始まります♡ PLAZA限定チョコに注目 今季の目玉は