PLAZAのバレンタインが開幕♡話題チョコが集結する2026年注目フェア

毎年楽しみにしている人も多い、PLAZAのバレンタインシーズンが今年も到来！2026年は「CHOCOLATE STACKS OF DELIGHT」をテーマに、世界中からセレクトされた個性豊かなチョコレートが全国のPLAZAに並びます。見た目も味も心をつかむラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。ときめきが重なり合う、特別なバレンタインが始まります♡

PLAZA限定チョコに注目

今季の目玉は、“ネクストドバイチョコ”として海外SNSで話題のPLAZA限定「エリートエンジェルヘアチョコ」。

価格は1,620円で、新感覚の食感と華やかな見た目が特徴です。

また、「エンジェルフラッフィーチョコ」はクラシックとロゼの2種展開で各999円。

さらに、PLAZA限定フレーバーとして「KOBECHOCOバディチョコレートバナナマシュマロミルク」が999円で登場し、バナナチップとミニマシュマロ入りの特別感を楽しめます。

パーフェクトマンバレンタインホットチョコレートボム

価格：1,058円

アンテノールの苺フェスタ開催♡あまおう＆紅ほっぺの限定スイーツ

遊び心あふれる体験型企画

チョコレートを“食べる”だけでなく、“楽しむ”企画も充実。1月16日(金)からはWEB上でチョコレートの知識度が試せるクイズコンテンツを配信予定です。

また、下記9店舗限定で3,000円以上購入したPLAZAPASS本会員を対象に、オリジナルキーチェーンが当たるガチャイベントを開催。

さらに、PLAZA公式Xではキーチェーンとチョコレート現品が当たるキャンペーンも実施されます。

限定グッズでギフト映え

1月9日(金)からは、バレンタインシーズン限定のショッピングバッグとギフトタグが登場。ショッピングバッグは1枚20円で、購入点数と同数まで利用可能です。

※数量限定、なくなり次第終了。

PLAZAオンラインストアでは1月5日(月)10:00より先行展開が始まり、一部アイテムはオンラインでいち早くチェックできます。

PLAZAで見つける甘い主役

トレンド感、ユーモア、おいしさがぎゅっと詰まったPLAZAのバレンタイン。期間は2026年1月9日(金)から2月14日(土)まで開催されます。自分用にもギフト用にも選ぶ時間そのものが楽しくなるのがPLAZA流。

お気に入りのチョコレートを見つけて、心まで満たされるバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか♪