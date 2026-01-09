あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、1月9日から期間限定で、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」の2種を特別価格110円〜（以下、税込み）で販売します。【写真】豪華ボリューム！「デジタル食事券5000円分」が当たる数量限定メニューも！スシローは、今年も企業理念「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現し、ユーザーに楽しんでいただけるようにと、今回のキャ