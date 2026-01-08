狩猟採集民が使用した毒の残留物が検出された6万年前の矢じり/Marlize Lombard/University of Johannesburg via CNN Newsource（CNN）科学者たちが、石器時代の矢じりから植物毒の痕跡を検出した。 約6万年前の南アフリカで狩猟採集民が使用していた矢じりだという。この発見は現在知られている最古の毒矢であり、そのような道具と洗練された狩猟戦略がこれまで考えられていたより数千年早い時期から存在していたことを示すものだ