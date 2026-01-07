巨人の育成ドラフト４位・河野優作投手＝愛知学院大＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。「きれいですね。お風呂が好きなので、バーって入りたいです」と目を輝かせた。寮にはドラゴンボールのキャラクター・孫悟空のフィギュアを持ち込んだ。友人が「悟空みたいに強くなれよ」という意味を込めてくれたという。小学生の頃は、ドラゴンボールの漫画の中で戦闘力が上がった形態である超（スーパー）サイヤ人になりた