間借り営業の『昼だけうなぎ屋』監修の鰻専門店『炭火鰻と特選和牛ふじさん』が、新たな場所に出店する。2026年1月13日に新店舗がオープンするのは、奈良天理店。リーズナブルさが魅力というが、いったいどんなメニューがあるのか。良質なうなぎをリーズナブルに提供、家族で気軽に！『昼だけうなぎ屋』はコロナ禍に名古屋でオープンした、間借り営業のうなぎ屋。三重県四日市市に1号店を構える『炭火鰻と特選和牛ふじさん』は、