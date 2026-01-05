2025年度クマによる人身被害は過去最多となっている（環境省まとめ）。襲われたらどうすればいいのか。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「いわゆる『死んだフリ』が有効とされてきたが、近年ではそれを覆す研究結果も出ている」という――。写真＝iStock.com／Harry Collins※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Harry Collins■「クマスプレー」で本当に撃退できるのかどうすればクマの襲撃を回避できるのか。