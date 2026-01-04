韓国のインターネット掲示板にこのほど「日本旅行でオススメの場所を聞かれた時、いつも個人的1位だと勧めている都市」と題する投稿があり、話題となっている。投稿者は「日本の47都道府県、すべてを旅行した」と明かした上で「日本でどこに行くべきか聞かれた時、1位として勧めているのは広島。路面電車、宮島、広島城、縮景園など、日本らしいスポットをたくさん楽しむことができる。原爆ドームも一度訪問する価値がある。お好み