「4月26日に大地震が来るって噂なんですよ」根拠不明の噂話に、なぜ人はこれほど簡単に振り回されてしまうのか――。藤田晋氏が麻雀プロとの雑談で遭遇した"地震デマ"をきっかけに、陰謀論やオカルトが人を惹きつけ、強力な人気コンテンツへと変わる理由を、自身の体験とメディア制作の現場から読み解く。9万部突破で目下、話題沸騰のビジネス書『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術