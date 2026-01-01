お正月の悩みによくあがるのが、親戚の子どもたちへの「お年玉」。いろいろな問題があるとは思いますが、今回は直接顔を合わさなかった親戚の子に「お年玉を渡すかどうか」に関する疑問です。『お正月に会わなかったらお年玉って渡さないものなの？』お正月の実家・義実家での集まり。親に連れられてやってきた親戚の子どもたちもお年玉がもらえることをさぞ楽しみにしていることでしょう。しかし、さまざまな事情により、その場に