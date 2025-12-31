GACKT¤¬25Æü¹¹¿·¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ò¤Î¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤ÏGACKT¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¼ò¹ë¤ÎGACKT¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤«¤é¡ÖGACKT¤µ¤ó¤¬Ç§¤á¤ë¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©°µÅÝÅª¤Ê¼ò¹ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Î»Ð¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊÖÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Í¡£¥¨¥°¤¤¤â¤¦¡£1²ó¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¬Íè¤¿»þ¤ËÆüËÜ¼ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¤è¡¢1¾£2ËÜ¡£¡Ø¤ª¤¤¡¢¥¬¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¤è¡£¤Ç