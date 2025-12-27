ウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、南部フロリダ州の私邸で、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。米国の仲介で策定しているロシアとの20項目の和平案について詳細を協議。激戦地の東部ドネツク州の扱いや、ロシアが占拠する南部ザポリージャ原発の管理を巡る立場の相違を埋められるかどうかが焦点だ。米欧は、ロシアと