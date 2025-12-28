元乃木坂46の高山一実（31）と、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）が27日、それぞれのSNSで離婚を発表。ふくらPが1年前にアップした、高山との共演動画に注目が集まっている。ふくらPは昨年11月28日。自身のユーチューブチャンネルで「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」と題した動画を通じ高山と共演していた。ふくらPは離婚を発表した当日に当該動画の概要欄を更新。「2025／12／27追