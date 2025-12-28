ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。オーブンもトースターも不要！フライパンでリンゴをキャラメル煮にして、土台はクッキーをそのまま1枚ポンっと置くだけ。思い立ったらりんご1個ですぐに作れるミニココットの食べきりサイズです。難しい工程もないのに、オーブン焼きに引けを取らない本格派。甘酸っぱい幸せなレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら焼かないミニココットのタルトタタンにかかる時間