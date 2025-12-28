ウクライナのゼレンスキー大統領（右）と会談するカナダのカーニー首相＝27日、ハリファクス（カナダ通信・AP＝共同）【ニューヨーク共同】カナダのカーニー首相は27日、東部ハリファクスでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。会談前に、ウクライナに25億カナダドル（約2860億円）の追加支援を提供すると発表した。ロイター通信などが報じた。ゼレンスキー氏は米南部フロリダ州で28日にトランプ大統領と会談する前に、