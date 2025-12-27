timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が、本日12月27日より放送の日清食品『チキンラーメン』の新CM『ひよこちゃんたち誕生 篇』に出演する。 （関連：【画像あり】timelesz 橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が“ひよこちゃん”の姿に、『チキンラーメン』新CM場面カット） 今回のCMでは、「チキンラーメンちょびっとだっけ♪好きになってってっとてっと♪」という歌が特徴の2011年放送のCMをリバイバル。