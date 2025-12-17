タレントで実業家の板野友美（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ステージの下はこんな感じになってる」と書き出した板野。12月5〜7日に東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサートの舞台裏を写した。イルミネーションのように電球があしらわれているところから「クリスマスのネオンみたいで可愛いよね」とコメント。仲の良い前田敦子との2ショットも添えた。ファンか