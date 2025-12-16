バドミントン女子の新鋭、宮崎友花（１９）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝が１６日、年間女王を争うワールドツアーファイナルズ（中国・杭州）を前に行われたパーティーに参加した様子が公開され、話題となっている。宮崎は華やかな赤を基調とした着物姿で出席。プレーしている時の雰囲気とは一変した可憐な姿に、コメント欄などでは「綺麗ですね」、「めっちゃかわいい」、「着物姿すごく素敵」、「女優かと思った」、「最高じゃない