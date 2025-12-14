実業家の前澤友作氏（50）が、14日放送の日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま」（後7・00）の番組内で、完成間近の超豪邸をテレビ初公開した。千葉県に建設を始めた豪邸は、計画で3年、着工から13年だが、いまだ完成していないという。訪問した明石家さんま、「アンタッチャブル」柴田英嗣、タレントゆうちゃみに、前澤氏は「まだ完成してないんです。今日のために頑張って頑張ったんですけど、ちょっとだけ間に合わなくて