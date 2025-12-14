12月10日、日本航空（JAL）が公式Xで投稿した内容が話題になっている。《【ご案内】日本航空では、航空券の第三者への譲渡や転売を禁止しております。ご搭乗の際、航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができませんのであらかじめご了承ください》同一人物でないことが確認された場合はペナルティも航空機や乗客の安全を確保の観点から、航空券の譲渡が禁止されているのは常