2025年下半期、THREEの新商品が多数の美容アワードで輝きました♡香水の「エッセンシャルセンツ R 01」はVOCE香水部門1位、ハイライトの「シマリング グロー デュオ R 01」も上位ランクイン。さらに、ヘアケア・マスカラ・UVクリームなど、多彩なアイテムが各誌でベストコスメに選出されています。今回はそんな話題のTHREEアイテムを詳しくご紹介します♪ 香りで魅了♡エッセンシャルセンツ R