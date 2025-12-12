THREEのベストコスメ2025下半期受賞アイテムを一挙ご紹介♡
2025年下半期、THREEの新商品が多数の美容アワードで輝きました♡香水の「エッセンシャルセンツ R 01」はVOCE香水部門1位、ハイライトの「シマリング グロー デュオ R 01」も上位ランクイン。さらに、ヘアケア・マスカラ・UVクリームなど、多彩なアイテムが各誌でベストコスメに選出されています。今回はそんな話題のTHREEアイテムを詳しくご紹介します♪
香りで魅了♡エッセンシャルセンツ R
全6種の「THREE エッセンシャルセンツ R」は、香りの個性を楽しめるフレグランス。10mL 5,720円～5,940円（税込）、30mL 12,100円～13,200円（税込）で展開されています。
VOCE 2025下半期ベストコスメ 香水部門 1位〈01 LIKE A FLOWER〉、MAQUIA・美的 下半期フレグランス部門でも上位受賞♡
日常を華やかにする香りは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。
立体感を叶える♡シマリング グロー デュオ R
「シマリング グロー デュオ R」はハイライト・シェーディング部門で多数受賞。全2種 各4,950円（税込）で、自然な立体感とツヤ感を演出します。
VOCE 2025下半期ベストコスメ ハイライト部門 2位、美的 下半期ベストコスメ チーク編 2位。
軽やかに肌に馴染み、ナチュラルなツヤ感を叶えるアイテムは、デイリー使いにもおすすめです♪
ヘアケア＆ベースメイクもベストコスメ
ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ
THREEは香水・メイクだけでなく、ヘアケアやUV、ボディケアも高評価。
ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ 4,400円（税込）…MAQUIA下半期マスカラ部門1位。
ピュリファイングシャンプー
ピュリファイングシャンプー 4,180円（税込）…GQ ベスト・ビューティー2025 ヘアケア。
バランシング プロテクティブ UVクリーム
バランシング プロテクティブ UVクリーム 4,620円（税込）…WWDJAPANメンズコスメ部門1位。
トータルで美しさをサポートするラインナップは、毎日のビューティールーティンに♡
THREEベストコスメで自分磨きを楽しもう♡
2025年下半期のベストコスメで輝いたTHREEアイテムは、香水・ハイライト・マスカラ・ヘアケア・UVまで、多彩なラインナップが魅力♡
価格も手頃で、10mL 5,720円（税込）～、ヘアケア4,180円（税込）、シェーディング4,950円（税込）など日常使いしやすいものばかり。
自分へのご褒美やギフトに取り入れて、毎日のビューティータイムをもっと楽しく♪