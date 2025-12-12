THREEのベストコスメ2025下半期受賞アイテムを一挙ご紹介♡

2025年下半期、THREEの新商品が多数の美容アワードで輝きました♡香水の「エッセンシャルセンツ R 01」はVOCE香水部門1位、ハイライトの「シマリング グロー デュオ R 01」も上位ランクイン。さらに、ヘアケア・マスカラ・UVクリームなど、多彩なアイテムが各誌でベストコスメに選出されています。今回はそんな話題のTHREEアイテムを詳しくご紹介します♪

香りで魅了♡エッセンシャルセンツ R



全6種の「THREE エッセンシャルセンツ R」は、香りの個性を楽しめるフレグランス。10mL 5,720円～5,940円（税込）、30mL 12,100円～13,200円（税込）で展開されています。

VOCE 2025下半期ベストコスメ 香水部門 1位〈01 LIKE A FLOWER〉、MAQUIA・美的 下半期フレグランス部門でも上位受賞♡

日常を華やかにする香りは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

立体感を叶える♡シマリング グロー デュオ R



「シマリング グロー デュオ R」はハイライト・シェーディング部門で多数受賞。全2種 各4,950円（税込）で、自然な立体感とツヤ感を演出します。

VOCE 2025下半期ベストコスメ ハイライト部門 2位、美的 下半期ベストコスメ チーク編 2位。

軽やかに肌に馴染み、ナチュラルなツヤ感を叶えるアイテムは、デイリー使いにもおすすめです♪

ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ

THREEは香水・メイクだけでなく、ヘアケアやUV、ボディケアも高評価。

ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ 4,400円（税込）…MAQUIA下半期マスカラ部門1位。

ピュリファイングシャンプー

ピュリファイングシャンプー 4,180円（税込）…GQ ベスト・ビューティー2025 ヘアケア。

バランシング プロテクティブ UVクリーム

バランシング プロテクティブ UVクリーム 4,620円（税込）…WWDJAPANメンズコスメ部門1位。

トータルで美しさをサポートするラインナップは、毎日のビューティールーティンに♡

THREEベストコスメで自分磨きを楽しもう♡



2025年下半期のベストコスメで輝いたTHREEアイテムは、香水・ハイライト・マスカラ・ヘアケア・UVまで、多彩なラインナップが魅力♡

価格も手頃で、10mL 5,720円（税込）～、ヘアケア4,180円（税込）、シェーディング4,950円（税込）など日常使いしやすいものばかり。

自分へのご褒美やギフトに取り入れて、毎日のビューティータイムをもっと楽しく♪