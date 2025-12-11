ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > パリ移住後に資産激増のひろゆき氏「10年間何もしなくても50％増えて… ひろゆき 資産運用 投資 フランス ラジオの話題 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス パリ移住後に資産激増のひろゆき氏「10年間何もしなくても50％増えてる」 2025年12月11日 21時28分 リンクをコピーする 実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が11日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）にゲスト出演し、自身の資産状況について明かした。パーソナリティーの泉房穂参院議員と、先進国で日本が経済一人負けな現状についてトーク。「金融資産を持っている人って、だいたい外国に投資しているんですよね。オルカンとかS＆P500とか。勝手にドンドン増えていくというので」と、世界の資産家の現状を明かした。ひろゆ 記事を読む おすすめ記事 パンサー向井、大学名誉教授の父が顔出し ラジオ出演で「ポピュリズム」トークに反響「お父様！」「めちゃくちゃよかった」 2025年12月10日 7時20分 さらば森田との仲が噂 人気グラドルが否定に苦しんだ理由「いいなって思ってた時期が」稲田美紀「ここから付き合ったら死ぬほど叩きます」 2025年12月8日 19時59分 「神様が創った試合」箕島―星稜戦の秘話を披露 石井毅さん、甲子園歴史館でトークイベント 2025年12月6日 18時24分 博多大吉、あさイチで“転倒”語る「２、３cmの段差」「顔から…気付いたらもう地面に」 2025年12月11日 8時46分 ロコディ兎 水槽で飼育していた魚 共演者衝撃…大悟「あんなに泳ぐ魚、めっちゃストレスやぞ!」 2025年12月6日 5時15分