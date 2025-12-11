カーパーツ・バイクパーツブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社）が、自転車用オープンイヤー型イヤホン「id-TA100-Plus」をMakuakeにて先行販売開始。2026年4月1日から施行される自転車乗車中のイヤホン着用に対する青切符制度（反則金）を見据え、安全性と音質を両立させた次世代モデルが登場。 MAXWIN「id-TA100-Plus」  先行販売期間：2025年12月11日(木)〜2026年2月27日(金)販売プラットフォーム：Makuake先行