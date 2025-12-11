「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本６−５ノルウェー」（１０日、ケロウナ）２６年ミラノ・コルティナ五輪出場枠１枠目をかけた女子決定戦が行われ、１次リーグ２位通過の日本代表のフォルティウスは同１位のノルウェーを下し、日本女子８大会連続五輪出場を決めた。日本女子が歴史を繫いだ瞬間。その場には元祖カーリング娘の姿もあった。０２年ソルトレイクシティ大会、０６年トリノ、１４