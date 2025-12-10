SwitchBotが年末年始に活躍BCN＋R

「Switch Bot」で叶える未来の暮らし 鍵をスマート化するドアロック

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロボット掃除機の導入で、年末年始の生活がどのように改善されるのか解説
  • スマホアプリをタップするだけで、玄関の施錠・解錠ができる製品がある
  • 鍵をスマート化するドアロックや、自動掃除アプリも導入できるという
