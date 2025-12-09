歌舞伎などの演劇専用劇場「博多座」（福岡市博多区）が2029年から大規模修繕に入り、16カ月間の休館を計画していることが分かった。16年に約40日間の休館を伴う改修を行ったが、1年以上の長期休館は初となる見込み。休館中は館外公演を実施する方向で調整している。