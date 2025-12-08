ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼