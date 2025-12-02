トヨタが圧勝したWRCの先行きも注目されている(C)Getty Images世界ラリー選手権（WRC）最終戦ラリー・サウジアラビアが現地時間11月29日に最終日を終え、トヨタガズーレーシングのセバスチャン・オジエ（フランス）が3位に入り、WRC最多記録に並ぶ9度目のドライバーズチャンピオンに輝いた。自身のタイトルは2021年以来、4年ぶり。41歳となった今季はフル参戦しないパートタイム契約で14戦中11戦に出場し、計6勝をマークした。【