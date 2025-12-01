“ちょっとそこまで”を快適にするクルマ2025年の夏は猛暑と電力需給の逼迫が社会問題となり、多くの企業が省エネや移動手段の見直しを迫られました。そうした中で、8月25日にダイハツが発表したパーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」は、小回りの利く新しい“歩道のための乗り物”としてネット上でも大きな話題を呼んでいます。斬新な「1人乗りクルマ」がスゴイ！【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ新型「