新車で41万円！ ダイハツ新型「“免許不要”のちいさな四輪」に反響殺到！ 「可愛くて乗ってみたい」「段差に強いのは魅力的」の声も！ “後輪駆動”＆ゴツい大径タイヤの「e-SNEAKER」に注目！

“ちょっとそこまで”を快適にするクルマ

2025年の夏は猛暑と電力需給の逼迫が社会問題となり、多くの企業が省エネや移動手段の見直しを迫られました。

そうした中で、8月25日にダイハツが発表したパーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」は、小回りの利く新しい“歩道のための乗り物”としてネット上でも大きな話題を呼んでいます。

斬新な「1人乗りクルマ」がスゴイ！

高齢化が進む日本では短距離移動の需要が年々高まっており、特に2025年に入ってからは歩行補助や自立支援につながる小型電動モビリティへの注目度がこれまで以上に増しています。

そんな時勢に合わせるように登場したのが、靴を履くような感覚で「ちょっとそこまで」を楽にすることを目指したe-SNEAKERです。

このモデルは、最高速度6km／hで歩道を走行できる「歩行領域モビリティ」に分類され、利用に特別な免許は必要ありません。

法律上は歩行者として扱われるため、車両というよりは拡張された歩行手段と考える方が近い存在です。

電動キックボードが車道を走るため不安だという利用者が多い中、歩道を安心して移動できる点は大きな安心材料となっています。

本体は全長1130mm×全幅645mm×全高985mmと、人が乗っても圧迫感の少ないコンパクトサイズで、重量は64kgに抑えられています。

最小回転半径1.43mという取り回しの良さにより、混雑した街なかでも操作しやすく、電動機器に慣れていない人でも扱いやすい設計です。

搭載されるバッテリーは25.2Vのリチウムイオン電池で、2基のモーター（各250W）が静かに車体を駆動します。

フル充電で最大12km走行でき、日常生活での買い物や病院通いには十分な距離といえます。

歩道は車道と違って段差が多く、従来の小型モビリティでは「ちょっとした縁石に引っかかる」といった声が少なくありませんでした。

しかしe-SNEAKERでは専用エアタイヤとサスペンションを採用し、最大7.5cmの段差、そして10cmほどの溝を跨げる性能を実現しています。

さらにバッテリーをフロント側に配置することで前後バランスを最適化し、停車中や発進時のふらつきを抑える工夫も盛り込まれています。

操作系はオートバイに近く、右手のグリップで加速し、左側のレバーでブレーキをかける仕組みです。

中央のディスプレイは速度とバッテリー残量を分かりやすく表示し、初めて触れる人でも戸惑わないシンプルな構成になっています。

アームサポート一体型のシートは長時間乗っても疲れにくく、フロントには買い物袋を掛けられるフックも備え、日常使いに寄り添った設計が随所に見られます。

急斜面検知や後退ブザー、手動走行用のブレーキ解除スイッチなど、安全性にも配慮が行き届いています。

価格は消費税非課税で41万8000円。電動車いすに分類されるため補助制度が適用される可能性もあり、自治体によっては導入が進むことも予想されています。

ネット上ではすでに多くの意見が寄せられており、「高齢者の外出が増えそう」「デザインがかわいくて乗ってみたい」「電動キックボードより安全そうで興味がある」「段差に強いのは魅力的」「値段がもう少し安ければ即買い」「地方の買い物難民対策に使えそう」「通勤には遅いけれど近所なら十分」「雨の日対策が気になる」「観光地でのシェアサービスに向いていそう」といった声が見られます。

こうした反応を見る限り、e-SNEAKERは単なる新型モビリティにとどまらず、これからの都市生活や地域社会の移動の在り方に新しい選択肢を提示する存在となりそうです。