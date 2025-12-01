GiRLS by PEACH JOHNから、ももち（牛江桃子）とのコラボ第3弾が登場！今回のコレクションは、即完売した「もりこれももちブラセット」に新色のボルドー・アンティークピンクを追加。さらに、ももちのこだわりが詰まったノンワイヤーブラも新登場。取り外し可能パッドやモールドカップで自然な丸みと美しい谷間をメイクし、機能性とデザイン性を兼ね備えた数量限定アイテムです。 人気ブラセットに新色が