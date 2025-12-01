GiRLS by PEACH JOHNから、ももち（牛江桃子）とのコラボ第3弾が登場！今回のコレクションは、即完売した「もりこれももちブラセット」に新色のボルドー・アンティークピンクを追加。さらに、ももちのこだわりが詰まったノンワイヤーブラも新登場。取り外し可能パッドやモールドカップで自然な丸みと美しい谷間をメイクし、機能性とデザイン性を兼ね備えた数量限定アイテムです。

人気ブラセットに新色が登場

もりこれももちブラセット

「もりこれももちブラセット」はラメチュールとレースを組み合わせた華やかなデザインで、服にひびきにくい凸凹レス仕様。

センターが低いL字型ワイヤーがバストをサイドからしっかり寄せ上げ、取り外し可能な2種類のパッドでボリューム調整も可能です。

ホリデーシーズンにぴったりな新色「ボルドー」と「アンティークピンク」がラインナップ。価格は3,278円（税込）、A～Fカップ対応です♡

ももち×GiRLS by PEACH JOHN♡新作ブラ＆ノンワイヤー登場

ノンワイヤーブラで自然な丸み

「りらこれももちノンワイヤーブラセット」は、プリーツレースとオーロラ色ラインストーンでデコルテを華やかに演出。

モールドカップとパワーネットでバストの広がりを抑え、ノンワイヤーでも自然な丸みを作ります。

カラーはホワイトとチャコール、サイズはBC/DEカップ、UB65/70/75で展開。価格は3,278円（税込）で、ももちのこだわりが詰まった限定コレクションです♪

ももちのこだわりが詰まった特別コレクション

美容系クリエイターのももち（牛江桃子）プロデュース第3弾は、これまでの人気アイテムを集大成。

SNSで話題の「#ももち買い」が再び起こること必至のブラセットとノンワイヤーブラは、デザイン性だけでなく着心地や機能性も充実。

日常から特別な日まで、女性の毎日を彩る数量限定アイテムとして注目を集めています。GiRLS by PEACH JOHN公式通販や全国店舗で手に入ります♡

数量限定！ももちコラボで毎日を華やかに



ももち×GiRLS by PEACH JOHNの第3弾コレクションは、即完売必至の「もりこれももちブラセット」とノンワイヤーブラが登場。

華やかなデザインと自然なバストアップを両立した機能性で、日常を特別に彩ります。

ボルドー・アンティークピンク・ホワイト・チャコールの全4色展開で、数量限定販売。お気に入りを手に入れて、ももちのこだわりを日常に取り入れてみてください♡