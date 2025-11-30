明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆運気は好転しているものの、気持ちがついていかずに不安を覚えてしまうかも。心配な事があったら周囲に相談してみるとよいです。B型の運勢……★★★★★これまでの努力が実を結んで、可能性の広がる日です。あなたから行動を起こさなくても、周りが手助けをしてくれたり、背中を押してくれたりします。O