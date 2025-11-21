午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５０、値下がり銘柄数は３２０、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に不動産、小売、保険、繊維など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS