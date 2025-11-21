サンリオが３日ぶりに急反発している。２０日の取引終了後、上限を３３０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３４％）、または１５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。取得期間は１１月２１日から来年２月１０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。資本効率改善の観点や、将来の業績が株価に十分に織り込まれてない場合に対応するために実施する