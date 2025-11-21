欧州などでは今、子どもの「デジタルレイプ」が大きな問題になっている。写真はイメージ（写真：PantherMedia/イメージマート）（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]わが子を性的搾取の餌食に差し出す母親たち先日、朝日新聞（電子版）の「人身取引」という見出しが私の目を引いた。「人身取引、国内で増加傾向タイ人12歳少女、東京の「マッサージ店」に（11/5）」「人身