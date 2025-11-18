・ＮＹダウ４６５９０．２４（－５５７．２４） 高値４７２０２．５６ 安値４６４３０．２７ ・Ｓ＆Ｐ５００６６７２．４１（－６１．７０） ・ナスダック総合指数２２７０８．０７（－１９２．５２） 出所：MINKABU PRESS