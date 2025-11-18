○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表 １６：１５日・訪日外国人客数 ２２：３０米・輸出入物価指数 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など ※海外企業決算発表：ホーム・デポほか （注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。 出所：MINKABU PRESS