日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円６７～６９銭と前営業日比横ばいだった。ユーロは対円で１ユーロ＝１７９円６３～６７銭と同２９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１３～１４ドルと同０．００１９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS