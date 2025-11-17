今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の高官発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円００～１５５円１０銭。 この日は、高市政権の積極財政による財政赤字拡大などが警戒されるなか、一時１５４円８０銭まで円安が進む場面があったが、その後は１５４円７０銭前後を中心とする一進一退が続いた。今晩は、米１１月ニューヨーク連銀製造業景