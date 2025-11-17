プロ野球ロッテの前監督の吉井理人氏（60）が、2025年11月15日に公開された野球解説者・阿波野秀幸氏（61）のユーチューブ動画「阿波野チャンネル」に出演し、現役時代に大リーグに移籍した際の秘話を披露した。巨人、横浜ベイスターズ、西武、阪神、中日からオファーが 和歌山・箕島高校出身の吉井氏は、83年ドラフト会議で近鉄に2位指名され入団。近鉄で11年プレーし、95年に交換トレードでヤクルトに移籍した。 97年オフに、海